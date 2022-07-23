УФАС: исполком Челнов год игнорировал предписание исправить нарушения на кладбище

Набережночелнинский исполком в течение года игнорировал предписание УФАС об исправлении нарушений в похоронных делах. По данным антимонопольной службы, мэрия передала содержание кладбища подконтрольному МУПу на незаконных основаниях.

УФАС провело плановую выездную проверку по кладбищенским делам в Челнах в 2021 году. Специалисты обратили внимание, что постановление исполкома «Об организации похоронного дела» утверждало полномочия специализированной службы по вопросам похоронного дела. Однако, согласно федеральному законодательству, такая компания может быть создана для оказания услуг по гарантированному перечню, но никак не брать на себя содержание и благоустройство кладбищ — такую услугу необходимо выставлять на торги.

Власти автограда же предоставили службе «необоснованное преимущество по осуществлению предпринимательской деятельности на товарном рынке по содержанию и благоустройству кладбищ».

УФАС потребовала исправлений 3 августа 2021-го, их было нужно выполнить за 30 дней. Однако исполнение продолжали переносить вплоть до июня 2022 года. Доказательств от исполкома об исполнении предупреждения так и не поступило, было возбуждено дело, указывает Chelny.biz.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце апреля 2021 года после обысков на городском кладбище на директора кладбища Набережных Челнов Ришата Шайхулова возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и статье 286 «Превышение должностных полномочий». В доме директора челнинского кладбища тоже проводились обыски.

Директору кладбища вменяют превышение должностных полномочий, незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.



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Маргарита Головатенко