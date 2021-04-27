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В Челнах после обысков на городском кладбище завели уголовное дело

22:48, 27.04.2021
В Челнах после обысков на городском кладбище завели уголовное дело
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах после обысков на городском кладбище завели уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и статье 286 «Превышение должностных полномочий».

На кладбище могли проводить махинации с землей: брать деньги за места для могил, которые представляются бесплатно, пишет издание Сhelny-biz.ru.

После возбуждения уголовного дела в доме директора челнинского кладбища Ришата Шайхулова провели обыск. На него неоднократно жаловались местные бизнесмены, отмечает СМИ.

В Набережных Челнах обыски прошли не только на кладбище, но и в офисе компании «Горкоммунхоз». Правоохранительные органы изъяли документация за последние несколько лет работы.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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