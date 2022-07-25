Московская компания купила авиационный двигатель у «ВИМ-Авиа» за 3 млн рублей

Московская компания ООО «Пересвет-Авиа» заключила договор купли-продажи авиационного двигателя Rolls-Royce с «ВИМ-Авиа» за 3 млн рублей.

Основным видом деятельности «Пересвет-Авиа» является обработка данных и предоставление услуг по размещению информации. Также компания работает еще по 18 направлениям. Размер уставного капитала составляет 10 тысяч руб. Она принимала участие в 1 тендере, выиграла 1. Основным заказчиком является МЧС России. В судах организация выиграла 33% процессов в качестве истца и 100% в качестве ответчика.

Напомним, 2 июня процедура реализации имущества бывших совладельцев авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашида и Светланы Мурсекаевых была продлена еще на полгода до 11 ноября. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы. Конкурсный управляющий Кирилл Ноготков предоставит следующий отчет 22 ноября.

Фото: wikimedia.org

О финансовых проблемах авиакомпании стало известно в 2015 году. Тогда ее планировали обанкротить несколько крупных банков, однако производство по большинству исков было прекращено. В 2017-м Следком России сообщил о возбуждении уголовного дела «по факту преднамеренного банкротства «ВИМ-Авиа».

Год назад Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего признал совладельцев «ВИМ-Авиа» банкротами из-за задолженности перед собственной компанией, размер которой составил у Мурсекаева почти 14,6 млн рублей, у его супруги — более 31,45 млн.

В сентябре 2021-го стало известно, что конкурсный управляющий «ВИМ-Авиа» обратился в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о привлечении топ-менеджеров к субсидиарной ответственности по обязательствам компании. Подробности — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин