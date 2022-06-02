Арбитражный суд Москвы продлил банкротство экс-владельцев «ВИМ-Авиа» на полгода

Процедура реализации имущества бывших совладельцев авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашида и Светланы Мурсекаевых продлена на полгода до 11 ноября. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы.

Конкурсный управляющий Кирилл Ноготков предоставит следующий отчет 22 ноября, сообщает «Интерфакс».



Фото: wikimedia.org

О финансовых проблемах авиакомпании стало известно в 2015 году. Тогда ее планировали обанкротить несколько крупных банков, однако производство по большинству исков было прекращено. В 2017-ом Следком России сообщил о возбуждении уголовного дела «по факту преднамеренного банкротства «ВИМ-Авиа».



Год назад Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего признал совладельцев «ВИМ-Авиа» банкротами из-за задолженности перед собственной компанией, размер которой составил у Мурсекаева почти 14,6 млн рублей, у его супруги — более 31,45 млн.

В сентябре 2021-го стало известно, что конкурсный управляющий «ВИМ-Авиа» обратился в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о привлечении топ-менеджеров к субсидиарной ответственности по обязательствам компании. Подробности — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова