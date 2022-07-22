Глава ЦБ: экономический спад в России будет менее глубоким, чем ожидалось

Спад экономики в России будет менее глубоким, чем ожидалось, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.



— Если говорить про текущий год, то спад ВВП прогнозируется меньше во много из-за более умеренного сокращения экспорта. Это в первую очередь связано с перераспределением объемов нефтяного экспорта на новые рынки, — приводит ее слова пресс-служба регулятора.

Фото: realnoevremya.ru

В базовом сценарии Банк России ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция снизится до 12—15%.



Вчера Росстат сообщил, что доля нефтегазового сектора в структуре ВВП России в 2021 году выросла до 17,4% по сравнению с показателями 2020 года (13,9%).

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Маргарита Головатенко