Доля нефтегазового сектора в структуре ВВП России в 2021 году выросла до 17,4%

Доля нефтегазового сектора в структуре ВВП России в 2021 году выросла до 17,4% по сравнению с показателями 2020 года (13,9%), сообщает Росстат.



За I квартал 2022 года доля нефтегазового сектора выросла до 21,7%.

В июне «Реальное время» сообщало, что номинальный ВВП России за последние 10 лет, с 2011 по 2021 год, вырос в 2,17 раза, а объем производства — только на 14%.



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Маргарита Головатенко