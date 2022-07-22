С начала этого года в Татарстане от отравления грибами пострадали 12 человек

Фото: Ринат Назметдинов

С начала 2022 года в Татарстане зарегистрировано 10 случаев отравления грибами с 12 пострадавшими, трое из которых — дети. Летальных исходов не зафиксировано.

Восемь случаев с восьмью пострадавшими, из которых двое дети, произошло в Казани.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану напомнило о правилах сбора, хранения и приготовления грибов. Нельзя собирать неизвестные грибы, старые и червивые, а также те, что растут у дорог, железнодорожных путей или промышленных зон.

Фото: pixabay.com

Грибы нельзя собирать в полиэтиленовый пакет или хранить в алюминиевой посуде. Хранить грибные консервы можно не более 6 месяцев и нужно сразу же выбрасывать вздувшиеся банки. Также не рекомендуется употреблять грибы в детском возрасте — до 14 лет.

Также специалисты отметили, что, занимаясь заготовкой, необходимо помнить о перечне съедобных грибов. Из всех видов безусловно съедобными являются белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный. Их можно использовать для приготовления блюд без предварительного отваривания, сообщается на сайте мэрии Казани.

В июне в татарстанских и соседних марийских лесах пошли грибы — и за ними на промысел вышли грибники. Причем покупка даров леса нынешним летом обойдется куда дороже, чем прошлым. Сколько стоят первые грибы на казанских рынках, какие из них не стоит ни покупать, ни собирать и какие ошибки нельзя допускать при переработке — подробнее в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин