В Татарстане появился реестр пациентов с опасными для жизни осложнениями после COVID-19

В Татарстане создали реестр пациентов, переболевших COVID-19, и состояние которых угрожает их жизни. Об этом рассказал главный врач республиканской клинической больницы РТ Рафаэль Шавалиев.

Реестр синхронизируют с единой информационной системой здравоохранения. Попавшим в список оформят паспорт здоровья, в котором пропишут риски, рекомендации и контакты медорганизации для лечения.

Для создания такого реестра в республике была инициирована программа, в рамках которой в девяти районах республики провели опрос 60 тысяч сельчан. 10% из них нуждаются в помощи медицинских специалистов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Шавалиев отметил, что в основном переболевших коронавирусом приходится лечить по фибрилляциям сердца. Это опасное состояние, когда сердце теряет способность совершать согласованные сокращения, что приводит к инсультам. Только в филиале РКБ в Спасском районе врачи диагностировали 22 таких случая, то есть предотвратили инсульты. Еще семи пациентам удалили сформировавшиеся тромбы. Также переболевшим нужна профилактика аритмии и сосудистых изменений, передает ТАСС.

В РКБ Татарстана уже начали проводить диагностику легких после перенесенного COVID-19.



В марте 2021 года Татарстан занял 3-е место в рейтинге российских регионов, где активно используются программы реабилитации пациентов, перенесших коронавирус. Лидерами стали санатории Крыма и Сочи. В республике одними из первых в России открылись отделения реабилитации для перенесших ковидную пневмонию пациентов. Согласно февральским данным, с октября 2020 года реабилитацию на базе 54 лечебно-профилактических учреждений прошли 5 424 пациента после пневмонии, вызванной COVID-19.

Татьяна Леухина