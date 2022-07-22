В селе Тураево Менделеевского района единственная школа находится в аварийном состоянии — видео

Фото: скриншот

В селе Тураево Менделеевского района единственная школа находится в аварийном состоянии. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Школу построили в 1996 году, до сих пор там не было ремонта. В учебном заведении учится 45 детей. Местные жители опасаются, что школу закроют.

Под одной крышей со школой находятся детский сад, библиотека и музей. В случае закрытия учебного заведения, люди останутся без работы.

В исполкоме Менделеевского района сообщили, что еще в прошлом году экспертиза показала: здание находится в аварийном состоянии. Тогда выделили 2,5 млн рублей на ремонт кровли, однако выяснилось, что школа не подпадает под программу капремонта — зданию нет 30 лет.

В начале июля замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Ильдус Насыров сообщал, что в этом году в республике отремонтируют 118 школ. Все работы на объектах завершат к 15—20 августа.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина