H&M не планирует устраивать распродажу перед уходом из России
Ретейлер Hennes&Mauritz (H&M) не будет проводить распродажу товаров во вновь открытых магазинах в связи с уходом из России.
— Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене, — сказано в сообщении.
В марте сеть магазинов Hennes&Mauritz (H&M) приостановила продажи в России. В Казани есть четыре магазина сети. Они расположены в торговых центрах «Мега», «Южный», «Парк Хаус» и KazanMall. 18 июля Н&M объявила об уходе из России.
H&M с 1 августа начнет открывать магазины в России для проведения распродажи. Как уточнили «Реальному времени» на горячей линии магазина, распродажа будет проходить в офлайн-магазинах.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии