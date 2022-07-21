H&M не планирует устраивать распродажу перед уходом из России

Ретейлер Hennes&Mauritz (H&M) не будет проводить распродажу товаров во вновь открытых магазинах в связи с уходом из России.



— Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене, — сказано в сообщении.

В марте сеть магазинов Hennes&Mauritz (H&M) приостановила продажи в России. В Казани есть четыре магазина сети. Они расположены в торговых центрах «Мега», «Южный», «Парк Хаус» и KazanMall. 18 июля Н&M объявила об уходе из России.

H&M с 1 августа начнет открывать магазины в России для проведения распродажи. Как уточнили «Реальному времени» на горячей линии магазина, распродажа будет проходить в офлайн-магазинах.

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Маргарита Головатенко