Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу

Фото: Максим Платонов

В Татарстане вновь ожидается ухудшение погоды — гроза и сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, в пятницу, 22 июля, в Татарстане ночью и утром возможен туман. Также ночью и днем ожидается гроза и сильный ветер. Его порывы могут достигать 15—18 м/с.

Фото: Максим Платонов

Напомним, сегодня в Татарстане также ожидается гроза и сильный юго-западный ветер порывами до 15—20 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит +20.. +25 градусов.



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Татьяна Демина