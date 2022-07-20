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Жителей Татарстана предупредили о грозе, тумане и сильном ветре 21 июля

14:40, 20.07.2022
Жителей Татарстана предупредили о грозе, тумане и сильном ветре 21 июля
Фото: Максим Платонов

В Татарстане вновь ожидается ухудшение погоды — гроза и сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, в четверг, 21 июля, в Татарстане местами ночью и утром возможен туман. Днем ожидается гроза и сильный ветер порывами до 15—18 м/с.

Напомним, на сегодня синоптики также прогнозировали сильный юго-западный ветер порывами до 15—20 м/с, в Казани — до 15—18 м/с. Также возможна гроза.

Фото: Максим Платонов

Вечером в понедельник Казани разбушевалась стихия — гроза, гром и сильный ветер. После дождя некоторые улицы города вновь подтопило. В их числе оказались улицы Николая Ершова, Мира, Сибирский тракт и проспект Победы.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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