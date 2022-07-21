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Сегодня в Татарстане дождь, гроза и до +25 градусов

06:30, 21.07.2022
Сегодня в Татарстане дождь, гроза и до +25 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 21 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Днем в отдельных районах возможна гроза, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Максимальная температура воздуха днем сегодня составит +20.. +25 градусов. В Казани прогнозируется от +22 до +24 °С. В Набережных Челнах ожидается +23.. +25 °С.

Синоптики прогнозируют южный умеренный ветер, днем при грозе его порывы могут достигать 15—18 м/с.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, к концу недели в республике сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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