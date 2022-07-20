В Казани легковушка съехала в кювет и перевернулась — водитель пострадал, пассажир погиб

Фото: ГИБДД Татарстана

Днем 19 июля в Казани на ул. Химической произошло ДТП с участием автомобилей KIA и «Газ». Пассажир иномарки погиб, водителя доставили в межучреждение в тяжелом состоянии, сообщили в ГИБДД Татарстана.



По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля KIA выехал на встречную полосу движения для обгона, где столкнулся с автомобилем «Газ», поворачивающим налево. Водитель иномарки шел на обгон, не выбрав безопасную скорость. Автомобили столкнулись, после чего легковушку отбросило на бордюрный камень, она опрокинулась и съехала в кювет.

Водитель и пассажир KIA не были пристегнуты ремнями безопасности.

Вчера утром на 66-м километре дороги Казань — Ульяновск в Апастовском районе Татарстана произошло ДТП, в котором погибли 8-летний и 65-летний пассажиры. Водитель автомобиля Renault превысил скорость и выехал на встречную полосу, машина съехала в кювет.



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Маргарита Головатенко