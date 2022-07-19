В Апастовском районе Татарстана в ДТП погибли 8-летний ребенок и 65-летняя женщина

Фото: ГИБДД Татарстана

19 июля в 10.10 на 66 километре дороги «Казань-Ульяновск» в Апастовском районе Татарстана произошло ДТП в котором погибли 8-летний и 65-летний пассажиры. Об этом сообщили в ГИБДД республики.

По предварительным данным водитель автомобиля Renault превысил скорость и выехал на встречную полосу. В результате опасного маневра машина съехала на обочину и опрокинулась в кювет.

Сам водитель Renault 1979 года рождения и еще одна пассажирка 1980 года рождения получили травмы. По предварительным данным, у него не было права управления транспортом.

Фото: ГИБДД Татарстана

8 июля в Татарстане возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибла трехлетняя девочка. Авария произошла утром того же дня на 65 км дороги Чистополь — Нижнекамск.

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Максим Кокунин