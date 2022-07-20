В Казани Следком просит домашнего ареста для офицера МЧС по делу о взятке

В Советский райсуд Казани поступило ходатайство по мере пресечения для замначальника отдела по Приволжскому району Казани ГУ МЧС России по РТ Динара Газизова. Сотрудники СК намерены просить о его домашнем аресте в качестве подозреваемого в получении взятки 70 тысяч, сообщает журналист «Реального времени».



По данным источников «Реального времени», фигурант частично признал вину.

Напомним, Газизов был задержан 18 июля, после получения денег в своем служебном кабинете. По данным УФСБ по РТ, их передал директор одной коммерческой фирме, в помещениях которой в начале июля произошел пожар.

По версии Следкома, задержанный в ходе проверки ЧП выявил нарушения противопожарной безопасности на фирме и предложил директору решить вопрос за незаконное вознаграждение. Чтобы компания не получила крупный административный штраф, представитель МЧС посоветовал сфальсифицировать задним числом документ о назначении ответственного за соблюдение требований безопасности.