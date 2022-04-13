В Казани в 2022 году купят 114 жилых помещений для детей-сирот за 178,8 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана объявило тендер на право приобретения жилых помещений в 2022 году в Казани для детей-сирот. На эти цели будет выделено 178,8 млн рублей.

Всего в этом году планируется приобрести 114 жилых помещений — квартир или жилых домов. Их предоставят детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

От подрядчика требуется оказать посреднические услуги при купле-продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных участков за вознаграждение или на договорной основе. Подать заявку можно до 21 апреля, исполнителя определят 25 апреля.

Срок передачи приобретаемых жилых помещений — со дня заключения государственного контракта по 20 декабря 2022 года включительно.

В документах содержатся обязательные требования к предоставляемому жилью. Так, дома должны быть построены и введены в эксплуатацию не ранее 2016 года, жилая площадь должна составлять не менее 24 и не более 36 кв. м, а высота потолков — не менее 2,5 м.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе сообщалось, что Госжилфонд Татарстана заключил контракты на приобретение 179 жилых помещений для 600 получателей жилья из категории «Дети-сироты».

Маргарита Головатенко