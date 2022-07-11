Татарстан находится на первом месте по количеству зарегистрированных преступлений о даче взятки

По состоянию на май 2022 года Татарстан занимает первое место среди регионов России по количеству зарегистрированных преступлений о даче взятки. Это следует из аналитики Генеральной прокуратуры России.

Согласно представленным данным, в республике зарегистрировано 236 таких преступлений. Этот показатель в Татарстане в 1,6 раза выше Москвы (145), которая находится на втором месте, и в 1,78 раза — Московской области (132), которая замыкает первую тройку.

На четвертом месте находится Волгоградская область, в которой зарегистрировано 98 коррупционных преступлений такого состава. В самом низу рейтинга находятся Карачаево-Черкессия, Адыгея, Хакассия и Ивановская область, в которых не зарегистрировано ни одного преступления о даче взятки.

Фото: realnoevremya.ru

С января по май 2022 года в Татарстане зарегистрировали 22 103 преступления — по этому показателю республика заняла седьмое место среди регионов России. Впереди оказались Москва (59 427), Краснодарский край (32 559), Подмосковье (31 614), Челябинская область (26 531), Санкт-Петербург (25 523) и Ростовская область (24 521), следует из свежей правовой статистики Генпрокуратуры России.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров