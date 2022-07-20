В Тюлячинском районе Татарстана задержали подозреваемого в краже системных блоков в промпарке

В Тюлячинском районе Татарстана задержали подозреваемого в краже системных блоков из промышленного парка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.



Заявление поступило в дежурную часть ОМВД России по Тюлячинскому району от директора одной из фирм города. Неустановленные лица проникли в помещение промышленного парка и похитили 35 системных блоков. Сумма ущерба превысила 4,5 млн рублей.

Полицейские выяснили, что ночью злоумышленник проник на территорию базы через проем в ограждении. После чего он украл процессоры, установленные на специальные стеллажи внутри металлического вагончика.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — им оказался 47-летний казанец. Он признался в содеянном, рассказал, что решил похитить системные блоки, чтобы в дальнейшем их реализовать. Кражу совершил сам, но привлек и знакомых.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ «Кража»). Фигуранту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Ущерб на данный момент частично возмещен.

Сейчас проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленника, а также его вероятных соучастников.

В конце июня в Казани сотрудники отдела полиции «Юдино» возбудили уголовное дело по факту кражи (ч. 3 ст. 158 УК РФ) против семейной пары, укравшей металлические листы с забора строительного гипермаркета на сумму более чем 570 тысяч рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина