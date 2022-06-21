В Казани возбудили уголовное дело из-за кражи 1 300 металлических листов с ограды строймаркета

В Казани сотрудники отдела полиции «Юдино» возбудили уголовное дело по факту кражи (ч. 3 ст. 158 УК РФ) против семейной пары, укравшей металлические листы с забора строительного гипермаркета на сумму более чем 570 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.

По информации полиции, ночью 13 и 17 июня супруги скручивали листы с забора одного из гипермаркетов строительных материалов, грузили их в арендованный автомобиль «Газель» и вывозили в пункт приема металлолома. Всего они украли 1 373 оцинкованных листа. Пару задержали 17 июня.

Выяснилось, что супруги уже были до этого судимы. Муж с женой признали вину и сознались в содеянном. Задержанные находятся под подпиской о невыезде. Их также проверяют на причастность к совершению других преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Максим Платонов (архив)

За сутки мошенники похитили у татарстанцев почти 2,5 миллиона рублей. Так, женщине 1969 года рождения позвонили злоумышленники и предложили «выгодно инвестировать» деньги на фондовой бирже. Казанцу 1979 года рождения позвонили «сотрудники банка». Они убедили мужчину, что с его счета неизвестные пытаются похитить деньги. Якобы для предотвращения этих действий казанцу нужно было перевести сбережения на «резервный счет банка».



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Дарья Акимова