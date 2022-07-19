В Ютазинском районе Татарстана на пожаре погиб мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В Ютазинском районе Татарстана 19 июля произошел пожар на улице Тукая, дом №6 в селе Каракашлы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



Горел вся площадь частного бревенчатого одноэтажного жилого дома размером 4х8 метров. Горение ликвидировали на площади 32 кв. м.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В ходе тушения пожара обнаружили тело мужчины 1976 года рождения. Среди наиболее вероятных причин пожара назвали неосторожное обращение с огнем или курение в нетрезвом виде.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В Нижнекамске ночью 14 июля на пожаре по адресу пр. Химиков, д. 12 спасли мужчину — горела квартира на втором этаже. Его спасли с помощью трехколенной лестницы и передали медикам для осмотра.

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Маргарита Головатенко