В Нижнекамске на пожаре спасли мужчину

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В Нижнекамске ночью 14 июля на пожаре по адресу пр. Химиков, д. 12 спасли мужчину — горела квартира на втором этаже, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Жильцы дома встретили пожарных в 01.41. До прибытия караула самостоятельно эвакуировались десять человек. На балконе стоял мужчина 1958 года рождения и просил о помощи. Его спасли с помощью трехколенной лестницы и передали медикам для осмотра.

Локализировать горение удалось в 10.44, огонь ликвидировали в 01.46. В квартире на кухне сгорел кухонный гарнитур, квартира закопчена. Площадь пожара составила 3 кв. м. Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Погибших и пострадавших в происшествии нет.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Во вторник, 12 июля, в Казани в Вахитовском районе горел двухэтажный бревенчатый дом старой постройки. Из нежилой части горящего дома по улице Чехова, 24 пожарные вывели одного человека.

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Маргарита Головатенко