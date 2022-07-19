Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре 20 июля

Фото: Максим Платонов

В Татарстане, в том числе и в Казани, вновь ожидается ухудшение погоды — гроза и сильный ветер. Об этом жителей предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, в среду, 20 июля, в Татарстане местами возможна гроза. Также ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 15—20 м/с, в Казани — до 15—18 м/с.

Сегодня в Татарстане также местами ожидаются грозы, сильные дожди и ливни, град. Порывы ветра могут достигать 15—20 м/с, локально до 24 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.



Фото: realnoevremya.ru

Накануне вечером в Казани разбушевалась стихия — гроза, гром и сильный ветер. После дождя некоторые улицы города вновь подтопило. В их числе оказались улицы Николая Ершова, Мира, Сибирский тракт и проспект Победы.

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Татьяна Демина