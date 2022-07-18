В Казани сильный ливень затопил улицы

На Казань вечером понедельника, 18 июля, обрушился сильный ливень. Менее чем за полчаса ряд улиц столицы Татарстана затопило, сообщает корреспондент «Реального времени».

Затопленной оказалась улица Николая Ершова.

Также корреспондент сообщил о затопленном Сибирском тракте и улице Мира. Очевидцы сообщают о большом слое воды на проспекте Победы.

В последнее время стихия бушует по всему Татарстану — в Тюлячинском районе респбулики 17 июля прошел ливень, который менее чем за 3 часа затопил огороды, подтопил мост и размыл щебеночные дороги. В прошлом месяце в селе Ядыгерь Кукморского района Татарстана сильный ливень буквально за 15 минут уничтожил посевы овощей и кукурузы. Вода проникла даже в теплицы, уничтожив будущий урожай огурцов и томатов.



Тогда же сообщалось, что за трое суток на востоке Татарстана из-за сильных дождей выпала месячная норма осадков.

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Маргарита Головатенко