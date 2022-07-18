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В Казани сильный ливень затопил улицы

21:15, 18.07.2022
В Казани сильный ливень затопил улицы
Фото: realnoevremya.ru

На Казань вечером понедельника, 18 июля, обрушился сильный ливень. Менее чем за полчаса ряд улиц столицы Татарстана затопило, сообщает корреспондент «Реального времени».

Затопленной оказалась улица Николая Ершова.

Также корреспондент сообщил о затопленном Сибирском тракте и улице Мира. Очевидцы сообщают о большом слое воды на проспекте Победы.

В последнее время стихия бушует по всему Татарстану — в Тюлячинском районе респбулики 17 июля прошел ливень, который менее чем за 3 часа затопил огороды, подтопил мост и размыл щебеночные дороги. В прошлом месяце в селе Ядыгерь Кукморского района Татарстана сильный ливень буквально за 15 минут уничтожил посевы овощей и кукурузы. Вода проникла даже в теплицы, уничтожив будущий урожай огурцов и томатов.

Тогда же сообщалось, что за трое суток на востоке Татарстана из-за сильных дождей выпала месячная норма осадков.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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