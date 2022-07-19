В Татарстане выдача автокредитов выросла на 26%

Фото: Максим Платонов

В июне этого года жители Татарстана взяли 1 946 кредитов на покупку автомобиля. Это на 26,3% больше, чем в предыдущем месяце — в мае их число составляло 1 541.

По количеству выданных в июне автокредитов Татарстан занял четвертое место в рейтинге 30 российских регионов-лидеров по объемам выданных кредитов на приобретение машины. В топ-3 попали Москва (2 775), Московская область (2 240) и Санкт-Петербург (2 060), следует из данных Национального бюро кредитных историй.

Самый значительный рост выдачи автокредитов по сравнению с маем в прошлом месяце зафиксировали в Воронежской области — на 43,2%. В Ростовской области прирост составил +39,2%, в Ставропольском крае — 39,1%, в Омской и Калужской областях — 31,6% и 30,2% соответственно.

Фото: Максим Платонов

— Существенный рост выдачи в мае—июне объясняется прежде всего снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок. Кроме того, в июне существенно вырос и уровень одобрения автокредитов, составивший 28% от общего числа заявок (в мае — 20%, в марте — 13%), — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, в мае Татарстан также занимал 4-е место среди 30 регионов-лидеров России по объемам выданных автокредитов. В тройку лидеров также входили Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

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Татьяна Демина