В Татарстане выдача автокредитов взлетела почти на 60%

Фото: Роман Хасаев

В Татарстане в мае 2022 года выдали 1 495 автокредитов. Это на 57,5% больше по сравнению с апрелем, когда их число составило 949, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

Татарстан занял четвертое место среди 30 регионов-лидеров России по объемам выданных автокредитов в мае. Лидером оказалась Москва, жители которой в прошлом месяце оформили 2 202 кредитов на приобретение машины.

На второй строчке Московская область — 1 836 автокредитов за май, на третьей — Санкт-Петербург (1 577). Замкнула топ-5 Башкирия, где за прошлый месяц жители взяли 1 290 кредитов на покупку машины.

Фото: Максим Платонов (архив)

Наибольший рост выдачи автокредитов мае 2022 года среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования зарегистрировали в Калужской (+98,1%) и Тульской (+91,7%) областях. При этом там оформили всего 321 и 439 таких кредитов соответственно. Серьезный рост также зафиксирован в Алтайском крае (+73,8%), Ханты-Мансийском автономном округе (+67,6%) и Волгоградской области (+61,8%).

— Существенный рост выдачи в мае по сравнению с апрелем объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок. Подтверждает это и увеличение спроса на кредитные ресурсы. По сравнению с предыдущим месяцем, в мае количество обращений граждан за автокредитами выросло почти на треть, — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Фото: Роман Хасаев

В целом по данным 4 тысяч кредиторов, которые сведения в НБКИ, в мае 2022 года в России выдали 29,5 тысяч кредитов на новые автомобили и машины с пробегом. Это на 53,3% больше по сравнению с апрелем, когда их число составило 19,2 тысячи.

По сравнению с маем 2021-го число выданных в мае этого года автокредитов сократилось сразу на 66,7%. По данным НБКИ, в последний месяца весны прошлого года россияне оформили 88,5 тысяч кредитов на приобретение автомобилей.

По данным НБКИ, в Татарстане в январе—апреле 2022 года объем выданных автокредитов упал на 39,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — он составил 8,2 миллиарда рублей. Вместе с этим республика по итогам первых четырех месяцев этого года заняла 5-е место среди 30 регионов-лидеров России по объемам автокредитования.

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Татьяна Демина