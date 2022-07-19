Жители Казани в июне стали покупать сантехнику через интернет на 158% чаще

Фото: Максим Платонов

В июне 2022 года жители Казани стали чаще покупать сантехнику через интернет — количество покупок выросло на 158% по сравнению с 2021 годом, сообщает онлайн-гипермаркет ВсеИнструменты.ру.



Топ товаров составили смесители для кухни и ванны, душевые гарнитуры, баки и шланги для душа, водяные и электрические полотенцесушители, напольные и подвесные унитазы, тумбы с умывальником, инсталляции для унитазов и расходники.

В целом по России спрос на онлайн-покупки сантехники вырос на 109%. В Казани среди российских регионов наблюдается самый большой прирост, однако кроме столицы Татарстана популярность товаров выросла в Омске (142%), Санкт-Петербурге (127%), Воронеже (122%), Москве (110%), Новосибирске (119%) и Самаре (111%).



В Татарстане наблюдается стабильный спрос на загородную недвижимость, а еще на машино-места. За первое полугодие этого года зарегистрировали более 112 тысяч прав на земельные участки — это на 3,4% процента выше, чем в 2021 году.



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Маргарита Головатенко