В Татарстане вырос спрос на загородную недвижимость и машино-места

В Татарстане наблюдается стабильный спрос на загородную недвижимость и машино-места — в Росреестр республики за первое полугодие 2022 года поступило около 580 тысяч заявлений на учетно-регистрационные действия, что на 12 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в ведомстве.



У татарстанцев сохраняется спрос на покупку загородной недвижимости. За первое полугодие этого года зарегистрировали более 112 тысяч прав на земельные участки — это на 3,4% процента выше, чем в 2021 году. Зарегистрировали более 147 тысяч прав на жилые помещения, почти 11 тысяч договоров долевого участия.

В республике за указанный период зарегистрировали почти 46 тысяч ипотек, из которых 21,3 тысячи на жилые помещения и 16,2 тысячи на земельные участки.

Жители республики активно продолжают покупать машино-места. В этом году зарегистрировали почти 6 тысяч прав — это на 69% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Татарстане активно подают документы в Росреестр в электронном виде — подано более 117 тысяч таких заявлений, всего — почти 134 тысячи заявлений.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в июне этого года совершили 6,1 тысячи сделок по купле-продаже жилья, тогда как в мае — 5,5 тысячи сделок. Всего в регионе состоялось 3,8 тысячи сделок по покупке ипотечного жилья.



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Маргарита Головатенко