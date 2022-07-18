В Казани в первые классы зачислили уже порядка 18 тысяч детей

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день в первые классы школ Казани зачислили уже порядка 18 тысяч детей, сейчас проходит второй этап зачисления — он предназначен для учеников, не проживающих на закрепленной за школой территорией, сообщили в мэрии города.



Первый этап зачисления первоклассников проходил с 1 апреля по 30 июня. В школы принимали детей, проживающих на закрепленной территории, а еще имеющих преимущественное право на зачисление.

Второй этап продлится до 5 сентября. Подать заявление можно через портал госуслуг Татарстана, с помощью электронной почты или почтовой службы или придя в школу.

В этом году в казанские школы пойдут более 20 тысяч первоклассников. В приеме школы могут отказать лишь при отсутствии в ней свободных мест. В этом случае для устройства первоклассника в другое образовательное учреждение родителям необходимо обратиться в районный отдел образования по месту жительства — специалисты определят ребенка в ближайшую школу, где есть свободные места.

Фото: Максим Платонов

В Казани курсируют школьные автобусы. В учебное время они перевозят более 2,5 тысячи детей, сообщили в Управлении образования Казани.

Прием заявлений о зачислении на обучение в первый класс детей, не проживающих на закрепленной территории, начался в Татарстане 6 июля. Решение о зачислении ребенка в первый класс принимается в течение пяти рабочих дней после подачи заявления о приеме на обучение и представленных документов.

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Маргарита Головатенко