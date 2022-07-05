В Татарстане завтра стартует второй этап приема заявлений в первый класс для детей

В Татарстане с 6 июля с 8:00 начинается прием заявлений о приеме на обучение в первый класс детей, не проживающих на закрепленной территории. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

Прием осуществляется до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Родителям необходимо представить: копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка; копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя; копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости); копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья); документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка) и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства).

Решение о зачислении ребенка в первый класс принимается в течение пяти рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и представленных документов.

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Татьяна Леухина