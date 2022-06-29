Правительство Татарстана предложило расширить ОЭЗ «Иннополис»

Правительство Татарстана предложило расширить ОЭЗ «Иннополис» путем включения в ее границы земельного участка площадью 1,38 га, расположенного в Казани. Об этом стало известно на заседании межведомственной группы по вопросам создания особых экономических зон в Доме правительства России.

На новых площадях планируется строительство нового технопарка полностью за счет частных средств. Там разместятся два действующих резидента ОЭЗ «Иннополис». Общий объем инвестиций составляет 5,6 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Резиденты планируют оказывать услуги по адаптации и модификации, установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ и баз данных. Также планируется на новой площади реализовать проект заказных решений в области построения систем управления предприятием, программно-аппаратных решений оперативного управленческого учета, проведения работ по замещению программных компонентов с санкционными рисками.

В новой части особой экономической зоны смогут разместиться другие компании–резиденты и партнеры ОЭЗ «Иннополис», сообщает пресс-служба вице-премьера Татарстана Романа Шайхутдинова.

— Новая площадка ОЭЗ «Иннополис» в Казани сделает более эффективной разработку отечественных ИТ-технологий и обеспечит комфортное размещение и работу сотрудников ИТ-отрасли. В целом расширение площадей и строительство новых объектов даст новый виток развитию особой экономической зоны, — отметил Шайхутдинов.

В мае генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» сообщал, что в Татарстане на новых объектах ОЭЗ создадут более 20 тысяч рабочих мест.



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Татьяна Леухина