Правительство Татарстана предложило расширить ОЭЗ «Иннополис»
Правительство Татарстана предложило расширить ОЭЗ «Иннополис» путем включения в ее границы земельного участка площадью 1,38 га, расположенного в Казани. Об этом стало известно на заседании межведомственной группы по вопросам создания особых экономических зон в Доме правительства России.
На новых площадях планируется строительство нового технопарка полностью за счет частных средств. Там разместятся два действующих резидента ОЭЗ «Иннополис». Общий объем инвестиций составляет 5,6 млрд рублей.
Резиденты планируют оказывать услуги по адаптации и модификации, установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ и баз данных. Также планируется на новой площади реализовать проект заказных решений в области построения систем управления предприятием, программно-аппаратных решений оперативного управленческого учета, проведения работ по замещению программных компонентов с санкционными рисками.
В новой части особой экономической зоны смогут разместиться другие компании–резиденты и партнеры ОЭЗ «Иннополис», сообщает пресс-служба вице-премьера Татарстана Романа Шайхутдинова.
— Новая площадка ОЭЗ «Иннополис» в Казани сделает более эффективной разработку отечественных ИТ-технологий и обеспечит комфортное размещение и работу сотрудников ИТ-отрасли. В целом расширение площадей и строительство новых объектов даст новый виток развитию особой экономической зоны, — отметил Шайхутдинов.
В мае генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» сообщал, что в Татарстане на новых объектах ОЭЗ создадут более 20 тысяч рабочих мест.
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