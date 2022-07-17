«Рубин» опубликовал стартовый состав на матч против «Родины»
«Рубин» сообщил стартовый состав на матч ФНЛ против «Родины». Он опубликован в Telegram-канале клуба.
В списке оказались: Медведев, Кабутов, Мартынович, Грицаенко, Самошников, Апшацев, Иванов, Зотов, Бакаев, Фамейе, Муллин.
10 июля казанский футбольный клуб «Рубин» проиграл «Уфе» в товарищеском матче. Он прошел на «Ак Барс Арене» и завершился со счетом 1:4 в пользу гостей. 5 июля «Рубин» проиграл «Динамо» в товарищеском матче в Новогорске. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба.
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