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«Рубин» опубликовал стартовый состав на матч против «Родины»

17:41, 17.07.2022
«Рубин» опубликовал стартовый состав на матч против «Родины»
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» сообщил стартовый состав на матч ФНЛ против «Родины». Он опубликован в Telegram-канале клуба.

В списке оказались: Медведев, Кабутов, Мартынович, Грицаенко, Самошников, Апшацев, Иванов, Зотов, Бакаев, Фамейе, Муллин.

Фото: t.me/fcrk1958

10 июля казанский футбольный клуб «Рубин» проиграл «Уфе» в товарищеском матче. Он прошел на «Ак Барс Арене» и завершился со счетом 1:4 в пользу гостей. 5 июля «Рубин» проиграл «Динамо» в товарищеском матче в Новогорске. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба.

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Татьяна Леухина
СпортФутбол Татарстан

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