В России за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на четверть

В России число случаев заражения коронавирусом на этой неделе увеличилось на 25% по сравнению с прошлой. С 11 по 17 июля в стране зарегистрировали 28 085 заражений, а с 4 по 10 июля — 22 452.

Заболеваемость растет третью неделю подряд, а коэффициент распространения инфекции в воскресенье достиг 1,34 — наибольшего значения с начала февраля. Увеличивается и число пациентов, которым потребовалась госпитализация.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За последние семь дней госпитализировали 8 003 человек против 7 629 за предыдущий аналогичный период, пишет ТАСС.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что новый вариант омикрон-штамма ВА.2.75 заразнее предыдущего подвида ВА.2 («стелс-омикрон») минимум на 16%. Этот вариант вируса не должен вызывать тяжелого течения заболевания. Эксперт отметил, что ношение масок может не уберечь от заражения этим штаммом.



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Татьяна Леухина