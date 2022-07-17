Инфекционист заявил, что новый вариант омикрон-штамма заразнее предыдущего минимум на 16%

Новый вариант омикрон-штамма ВА.2.75 заразнее предыдущего подвида ВА.2 («стелс-омикрон») минимум на 16%. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Этот вариант вируса не должен вызывать тяжелого течения заболевания. Эксперт отметил, что ношение масок может не уберечь от заражения этим штаммом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Для него масочный режим не является помехой для того, чтобы заразить. В общественных местах еще можно носить маску — для тех, кто в группе риска, — приводит ТАСС его слова.

В среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что страны мира должны вернуть меры по профилактике COVID-19, в частности ношение масок и проветривание помещений. Сейчас наибольшую опасность представляет подвариант Omicron BA.2.75. Он может быстро распространяться и обходить иммунитет от вакцин и предыдущей инфекции.



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Татьяна Леухина