В магазинах Казани и Зеленодольска запустили благотворительную акцию для бездомных животных
В десяти магазинах торговой сети «Пятерочка» в Казани и Зеленодольске стартовала благотворительная акция «Корзина доброты для животных». Здесь установлены специальные короба для пожертвований, куда можно положить сухой и влажный корм для кошек и собак, наполнители для лотков, впитывающие пеленки, а также игрушки и другие необходимые предметы.
Боксы располагаются в закассовой зоне или во входной группе магазина. Кроме того, с 26 по 28 мая в этих магазинах будут дежурить волонтеры. Они будут рассказывать о проекте гостям и раздавать информационные материалы с фотографиями животных, которые ищут дом.
По мере заполнения коробов все содержимое волонтеры будут передавать в приют для бездомных животных «Кот и пес».
«Животным, оказавшимся в приютах, часто не хватает не только любви и ласки, но и элементарного корма для полноценного питания, поэтому наша совместная помощь так важна для организаций, которые совершают добрые дела», — комментирует руководитель отдела маркетинга макрорегиона «Волга» торговой сети «Пятерочка» Гульназ Зиганшина.
Благотворительный проект реализуется торговой сетью совместно с фондом продовольствия «Русь», единственным в России «банком еды».
Адреса магазинов, где установлены короба:
Казань:
- ул. Челюскина, 31;
- ул. Восстания, 83;
- ул. Мира, 7;
- ул. Рашида Нежметдинова, стр. 2а;
- ул. Космонавтов, 30;
- ул. Гвардейская, 44;
- ул. Габдуллы Кариева, 3;
- Сибирский тракт, 17.
Зеленодольск:
- ул. Карла Маркса, 37б;
- пр. Строителей, 30.
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