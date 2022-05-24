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В магазинах Казани и Зеленодольска запустили благотворительную акцию для бездомных животных

16:40, 24.05.2022
В магазинах Казани и Зеленодольска запустили благотворительную акцию для бездомных животных
Фото: vk.com/catndogme

В десяти магазинах торговой сети «Пятерочка» в Казани и Зеленодольске стартовала благотворительная акция «Корзина доброты для животных». Здесь установлены специальные короба для пожертвований, куда можно положить сухой и влажный корм для кошек и собак, наполнители для лотков, впитывающие пеленки, а также игрушки и другие необходимые предметы.

Боксы располагаются в закассовой зоне или во входной группе магазина. Кроме того, с 26 по 28 мая в этих магазинах будут дежурить волонтеры. Они будут рассказывать о проекте гостям и раздавать информационные материалы с фотографиями животных, которые ищут дом.

По мере заполнения коробов все содержимое волонтеры будут передавать в приют для бездомных животных «Кот и пес».

«Животным, оказавшимся в приютах, часто не хватает не только любви и ласки, но и элементарного корма для полноценного питания, поэтому наша совместная помощь так важна для организаций, которые совершают добрые дела», — комментирует руководитель отдела маркетинга макрорегиона «Волга» торговой сети «Пятерочка» Гульназ Зиганшина.

Благотворительный проект реализуется торговой сетью совместно с фондом продовольствия «Русь», единственным в России «банком еды».

Адреса магазинов, где установлены короба:

Казань:

  • ул. Челюскина, 31;
  • ул. Восстания, 83;
  • ул. Мира, 7;
  • ул. Рашида Нежметдинова, стр. 2а;
  • ул. Космонавтов, 30;
  • ул. Гвардейская, 44;
  • ул. Габдуллы Кариева, 3;
  • Сибирский тракт, 17.

Зеленодольск:

  • ул. Карла Маркса, 37б;
  • пр. Строителей, 30.
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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