На латвийско-российской границе скопилось более 1,2 тысячи грузовиков

На латвийско-российской границе въезда в Россию ожидают 1 250 грузовиков. Об этом сообщает Служба государственных доходов Латвии.

Очереди на погранпереходе в Терехово на латвийско-российской границе ждут приблизительно 850 грузовиков. На погранпереходе Гребнево въезда в Россию ожидают примерно 400 грузовиков. Время ожидания на этих пограничных пунктах составляет 6 дней.

Фото: piqsels.com

Скопились грузовики и на латвийско-белорусской границе. Так, по данным службы, на пункте в Патерниеки собралось 150 грузовых транспортных средств, в Силене — 200, пишет «Интерфакс».

Работу осложняет то, что из-за спецоперации России на Украине невозможен обмен информацией, связь с российскими таможенными службами прервалась, и ситуация не отслеживается.



В апреле Латвия не пропустила более 150 грузовых автомобилей с российскими и белорусскими номерами из-за санкции ЕС.

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Татьяна Леухина