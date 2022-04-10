Латвия не пропустила более 150 российских и белорусских фур из-за новых санкций ЕС

Латвия не пропустила более 150 грузовых автомобилей с российскими и белорусскими номерами из-за санкции ЕС. Об этом заявил представитель Государственной службы доходов Андрей Вайварс.

Водители, которым с субботы запретили въезд в Латвию, не были предупреждены об этом запрете ЕС. Сейчас большинство из них не пытаются пересечь границу, передает ТАСС.

Фото: piqsels.com

В субботу страны Евросоюза прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации и Белоруссии.



В пятницу страны Евросоюза утвердили пятый пакет санкций против России. Теперь запрещены заходы российских судов в порты европейских стран, согласовано эмбарго на поставки российского угля, вступающее в силу в конце лета.



Татьяна Леухина