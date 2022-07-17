Правительство утвердило увеличение квоты на экспорт подсолнечного масла

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении квот на экспорт подсолнечного масла и жмыха. Об этом сообщает пресс-служба кабмина России.

Квота на экспорт подсолнечного масла увеличена на 400 тыс. тонн (ранее допустимый объем составлял 1,5 млн тонн), на экспорт жмыха — на 150 тыс. тонн (ранее — 0,7 млн тонн).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Квоты на поставки за рубеж действуют до 31 августа включительно.

Уточняется, что такое решение приняли с учетом полной обеспеченности такой продукцией внутреннего рынка. Оно позволит поддержать производителей, так как они смогут осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж.

В России вводили квоту на экспорт подсолнечного масла в объеме 1,5 млн тонн с 15 апреля. Ожидалось, что мера будет действовать до 31 августа. Кроме того, Россия с 1 июля по 31 декабря этого года запрещает экспорт риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина