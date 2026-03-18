ТГК-16 на VIII Всероссийской конференции «ИНВЕСТЭНЕРГО-2026»
Руководители закупочного блока компании обменялись опытом с коллегами
Представители АО «ТГК-16» приняли участие в VIII Всероссийской конференции «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (ИНВЕСТЭНЕРГО — 2026). Мероприятие традиционно собирает в Москве представителей служб материально-технического обеспечения и капитального строительства генерирующих, сетевых и сбытовых компаний.
Конференция стала площадкой для обмена мнениями о поставщиках, обсуждения закупочных процедур и практических аспектов модернизации генерирующего и вспомогательного оборудования.
В мероприятии приняли участие руководители функциональных подразделений по закупкам ведущих компаний отрасли, включая ПАО «Интер РАО», ПАО «РусГидро», ООО «Газпром энергохолдинг», АО «Концерн Росэнергоатом», ПАО «РОССЕТИ», ООО «Газпромнефть-Снабжение» и других.
Ключевыми темами текущего года стали:
- выстраивание стратегии по логистике и снабжению энергообъектов в условиях санкций и текущей экономической конъюнктуры;
- управление рисками поставок материально-технических ресурсов, сырья и оборудования при реализации инвестиционных проектов;
- усложнение закупочных процедур в компаниях, осуществляющих закупки в рамках ФЗ-223, в связи с введением с 01.01.2025 национального режима в закупках.
В рамках дискуссий руководители подразделений по закупкам обсуждали возможности участия отечественных производителей продукции для упрощения системы закупок в части импортозамещения.
Особый интерес вызвали секции, посвященные:
- обеспечению технологического суверенитета;
- цифровизации и цифровой трансформации процессов материально-технического обеспечения энергокомпаний;
- внедрению искусственного интеллекта в закупочные бизнес-процессы.
Сотрудники АО «ТГК-16» приняли активное участие в дискуссиях, обменялись опытом с коллегами энергетической отрасли России.
