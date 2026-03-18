Эксперт объяснил подорожание бензина и мазута на российских биржах улучшением отечественной переработки

В стране появилось много установок гидрокрекинга — это технологически сложные и дорогие объекты, утверждает он

Доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Леонид Багдасаров объяснил подорожание бензина и мазута на российских биржах. По его словам, в числе причин — улучшение отечественной переработки.

— Почему в нашей стране дорожает мазут? Казалось бы, зима кончилась. А потому что очень сильно улучшилась российская нефтепереработка. Появилось много установок гидрокрекинга, это технологически сложные и дорогие объекты. Но зато получаются выдающиеся результаты: вместо мазута вы получаете дизельное топливо (ДТ), самый востребованный на сегодня на мировом рынке продукт. Электромобили — это сказки и бред. 80% всех грузов в той же Германии доставляется с помощью дизельного топлива. Рост его потребления в мире прогнозируется очень существенный. <...> Так вот, рост цены мазута связан исключительно с тем, что мы перестали быть идиотами, перестали продавать мазут и перерабатываем его в ДТ, — заявил он.

На мировом рынке цены на дизельное топливо существенно выросли, «особенно в фьючерсных контрактах, когда никто не знает, что будет дальше происходить в Ормузском проливе».

— А у наших нефтяных компаний есть демпфер. Разницу между внутренней и внешней ценой нам должно компенсировать. И поэтому внутри страны ДТ дорожает, — добавил спикер.

