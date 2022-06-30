Россия до 31 декабря запрещает экспорт риса и кормовых аминокислот

Россия с 1 июля по 31 декабря этого года запрещает экспорт риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот. Об этом заявили в Минсельхозе России.

Запрещен экспорт L-лизина сульфата, L-лизина моногидрохлорида и DL-метионина. Эти кормовые аминокислоты нужны для полноценного рациона сельскохозяйственных животных, отметили в ведомстве.

Фото: pixabay.com

Решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки. Ожидается, что запрет экспорта предотвратит возможный дефицит на внутреннем рынке, передает «Интерфакс».

При этом временный запрет не распространяется на вывоз этих веществ в страны ЕАЭС, Абхазию, Южную Осетию, Донецкую и Луганскую народные республики, а также для оказания международной гуманитарной помощи.

В апреле в стране была введена квота на экспорт подсолнечного масла в объеме 1,5 млн тонн. Мера будет действовать до 31 августа текущего года. Также установлена квота на экспорт шрота в объеме 700 тысяч тонн.



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Татьяна Леухина