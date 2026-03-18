Южная Корея рассматривает возможность закупок российской нефти

Фото: Максим Платонов

Южнокорейские власти и крупнейшие нефтеперерабатывающие компании страны изучают перспективы импорта российской нефти. Причиной этого стало осложнение ситуации с поставками энергоресурсов из-за закрытия Ормузского пролива, сообщает РИА «Новости».

По информации южнокорейского издания «Хангук Кенчжэ», представители четырех ведущих нефтеперерабатывающих компаний страны — SK Energy, GS Caltex, S-Oil и HD Hyundai Oilbank — провели серию встреч с министерством торговли, промышленности и энергетики. Переговоры состоялись с 13 по 15 марта.

Решение о возможности закупок российской нефти стало возможным, после того как США временно ослабили ограничения на покупку российских энергоресурсов. Американские власти пошли на этот шаг для снижения мировых цен на нефть после обострения ситуации между США, Израилем и Ираном.

Наталья Жирнова