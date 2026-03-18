Александр Новак: ситуация на Ближнем Востоке вызвала крупнейший энергокризис за последние 40 лет

Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал самый масштабный энергетический кризис за последние 40 лет, заявил вице-премьер России Александр Новак на мероприятии в МГИМО. По его словам, ситуация также привела к серьезным проблемам в сфере транспортировки различных товаров, что негативно скажется на темпах роста мировой экономики.

Новак отметил, что текущий кризис затрагивает около 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, что составляет примерно 20% от мирового потребления. При этом треть мировой торговли энергоресурсами оказалась нарушена из-за прекращения поставок через Ормузский пролив.

Проблемы коснулись не только энергоресурсов. Нарушены транспортные потоки сжиженных углеводородных газов, треть которых поставлялась с Ближнего Востока, а также 20% мирового производства природного газа. Это привело к дефициту ресурсов для производства удобрений, росту цен на электроэнергию, уголь и газ, что в свою очередь повлияло на подорожание удобрений и продовольствия.

При этом вице-премьер подчеркнул, что российские компании успешно справляются с текущими вызовами, включая западные санкции. По его словам, удалось диверсифицировать направления поставок энергоресурсов, и сейчас около 90% реализуется в дружественные страны.

После четырехмесячного перерыва крупнейшие государственные нефтяные компании Китая возобновили интерес к приобретению российской нефти. Причиной такого решения называют стремление компенсировать возможные риски дефицита поставок на фоне военных действий на Ближнем Востоке.

Наталья Жирнова