Цены на нефть Brent превысили отметку в $104 за баррель

По состоянию на 14:44 по московскому времени стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на $0,59 доллара (0,57%) и достигла отметки в $104,01 за баррель.

В то же время фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле показали отрицательную динамику на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи. Их стоимость снизилась на $1,38 (1,43%), опустившись до отметки $94,83 за баррель.

Бурный рост цен на газ и нефть, а также на связанные с ними товары стал неожиданностью для Вашингтона, начавшего военную операцию в Иране. Такое мнение озвучил на онлайн-конференции «Реального времени» доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Леонид Багдасаров. При этом российская нефть Urals недавно подорожала до $98 за баррель в Индии — это максимум с 2022 года.

Наталья Жирнова