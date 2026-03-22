Казанские ученые нашли способ в два раза повысить урожайность кукурузы

Эксперимент проводился на серых лесных почвах Татарстана в различных погодных условиях

Ученые казанского аграрного университета завершили трехлетнее исследование по применению нового удобрения на основе природной глины с добавлением серы, которое позволило увеличить урожай более чем на 50%. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперимент проводился на серых лесных почвах Татарстана в различных погодных условиях: от засушливого 2023 года до аномально дождливого 2025 года. Несмотря на климатические различия, технология продемонстрировала стабильную эффективность во всех сезонах.

По данным ученых, серный бентонит, используемый в качестве удобрения, не только повышает урожайность, но и улучшает качество корма.

В итоге в орошаемых условиях высота растений увеличилась с 210 до 250 см, стебель стал толще на 12—24%, а початки прибавили в длине 3—5 см. Технология не требует серьезной модернизации хозяйств и совместима с существующими минеральными удобрениями.

Ранее казанские и китайские ученые создали препарат для увеличения урожайности пшеницы. Обработка семян суспензией с селеном повышает вес проростков на 28%.

Наталья Жирнова