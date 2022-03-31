Россия введет с 15 апреля квоту на экспорт подсолнечного масла

С 15 апреля Россия введет квоту на экспорт подсолнечного масла в объеме 1,5 млн тонн. Мера будет действовать до 31 августа текущего года, сообщает Минсельхоз страны.

По данным ведомства, также устанавливается квота на экспорт шрота в объеме 700 тысяч тонн. А с 1 апреля по 31 августа будет действовать временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса.

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— Ограничить число пунктов пропуска, через которые возможен вывоз данной продукции. Для соевого шрота предлагается сохранить только морской пункт пропуска в Калининградской области, а для сои — пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе, — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Минсельхозе, повышенный спрос на российскую продукцию наблюдается на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные. Принятый комплекс мер исключит риск дефицита и резкого повышения стоимости сырья и социально значимой продукции в стране.

В 2020 году в число ключевых стран назначения экспорта российского подсолнечного масла вошли Китай (21% в общем объеме поставок, 770,3 тысячи тонн), Турция (17,6%, 644,9 тысячи тонн), Индия (12,5%, 459,8 тысячи тонн), Иран (12,5%, 457,5 тысячи тонн), Узбекистан (5,5%, 201,2 тысячи тонн), Египет (5,4%, 197 тысяч тонн), Казахстан (3,2%, 116,7 тысячи тонн), Беларусь (2,2%, 79,8 тысячи тонн), Афганистан (2,1%, 76,8 тысячи тонн) и Судан (2%, 73,5 тысячи тонн).

Диана Жиленкова