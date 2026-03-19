Цена нефти Brent на торгах превышала 113 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила 113 долларов за баррель, следует из данных торгов, пишет РИА «Новости».

По состоянию на 8:49 мск цена майских фьючерсов на Brent выросла на 4,62% по сравнению с предыдущим закрытием и достигла 112,34 доллара за баррель. Минутами ранее показатель впервые с 9 марта поднимался выше 113 долларов.

Майский фьючерс на нефть марки WTI подорожал на 1,11% — до 96,52 доллара за баррель.

Обострение конфликта между США, Израилем и Ираном привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали расти.

9 марта стоимость нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, показав рост на 29—31%. К вечеру того же дня котировки перешли к снижению.



Ариана Ранцева