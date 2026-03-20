Убыток «Лукойла» от потери зарубежных активов составил более 1,6 трлн рублей

Чистый убыток компании с учетом прекращения деятельности части активов составил 1,06 трлн рублей против 851,5 млрд рублей чистой прибыли годом ранее

Убыток «Лукойла» от потери зарубежных активов от выбытия и обесценения зарубежных активов составил 1,667 трлн рублей. Об этом свидетельствует отчетность компании по международным стандартам финотчетности (МСФО).

— Результаты деятельности этих компаний отражаются как результаты прекращенной деятельности. Группа Lukoil International представляет собой прекращенную деятельность, поскольку является отдельным значительным направлением деятельности (практически весь географический сегмент «За рубежом»), — сообщается в документе.

После утраты контроля над Lukoil International инвестиция была полностью списана.

Чистый убыток компании за прошлый год с учетом прекращения деятельности части активов составил 1,06 трлн рублей против 851,5 млрд рублей чистой прибыли годом ранее.

Санкции против «Лукойла» США ввели в октябре 2025 года. Компания приняла решение продать зарубежные активы. В январе этого года «Лукойл» сообщил о достижении договоренности с американским инвестиционным фондом Carlyle. В феврале срок действия разрешения для компаний на переговоры с «Лукойлом» относительно его международных активов был продлен до 1 апреля.

Галия Гарифуллина