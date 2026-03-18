Университет Иннополис представил ИИ-комплекс для ускорения создания катализаторов

В Университете Иннополис создали новую компьютерную программу с искусственным интеллектом, которая помогает разрабатывать катализаторы — вещества, ускоряющие химические реакции.

Раньше на создание одного катализатора уходило 5—7 лет и требовались большие деньги. Теперь за счет новой программы это можно сделать всего за 1—2 года, причем намного дешевле.

Программа работает в тысячи раз быстрее обычных методов. Особенно это важно для химической промышленности, производства топлива и экологических технологий. Ученые планируют продавать свою разработку в страны СНГ, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. По оценкам экспертов, к 2030 году рынок таких программ может достичь нескольких миллиардов долларов.



Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов поручил изучить технологии компании iFlytek. После визита в Хэфэй профильному министерству республики было поручено создать рабочую группу для обмена опытом и изучения решений в сфере ИИ.

Наталья Жирнова