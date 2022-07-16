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Минобороны: ВС России фактически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ

13:50, 16.07.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны: ВС России фактически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ
Фото: mil.ru

Министерство обороны сообщило, что российские Вооруженные силы фактически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ, действовавшую на северском направлении.

Отмечается, что за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек.

В ведомстве рассказали, что «для доукомплектования бригады в срочном порядке мобилизуют жителей Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем украинской армии».

Кадр видео Минобороны России

Напомним, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр», выполняющие задачи специальной военной операции на Украине. Он дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях, чтобы ВСУ не могли наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса.

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Максим Кокунин
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